中國駐美使館駁斥美日領導人會晤涉華消極言行

中評社北京4月12日電／中國駐美國大使館發言人12日就美日領導人會晤涉華消極言行答記者問時表示，美日抱持冷戰思維、搞小集團政治，在涉台、涉海、核武器政策等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



發言人指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要最敏感的問題。台灣事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，把拜登總統關於美國不支持“台獨”的承諾落實到行動上。



發言人表示，中國在東海和南海的活動完全符合國際法，無可非議。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方願繼續通過對話協商與有關當事方妥善處理涉海問題，共同維護南海和平穩定。美方應尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力，停止在南海製造事端、挑動對抗。



在談到核武器政策時，發言人說，中國奉行不首先使用核武器政策，承諾不對無核武器國家和無核武器區使用核武器，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不參加任何形式的軍備競賽。美國擁有世界最大、最先進核武庫，卻頑固堅持首先使用核武器政策，為別國量身定制核威懾，投入鉅資升級“三位一體”核力量，在軍控領域大肆“毀約退群”，強化北約“核聯盟”，擴大與盟國的先進軍事技術合作。國際社會有理由對此感到嚴重關切。



發言人說，中方敦促美日順應時代潮流，摒棄冷戰思維，停止干涉中國內政，停止搞針對中國的“小圈子”，停止破壞地區和平穩定大局。中方將堅決捍衞自身主權、安全和發展利益。