立足“梨園”發展　打造“秀美何寨”

何寨村房屋。（中評社 吳雨菲攝） 中評社蘭考4月12日電（助理記者 吳雨菲）口感清新怡人、微甜而不膩，蘭考縣何寨村的何寨梨膏吸引了眾多兩岸記者的目光。在品嘗過這款梨膏水後，記者們紛紛贊不絕口：“喝下去感覺口感極佳，清爽宜人，十分解渴。而且它的原料非常健康，很符合現代人對健康生活的追求。”



4月12日，“行走都市圈·聚焦出彩中原”兩岸媒體聯合採訪一行來到蘭考縣何寨村。該村採用了創新“合作社＋公司＋農戶”模式，成功打造了一個占地1500餘畝的酥梨種植基地。依托這一優勢產業，村裡研發出了梨膏、梨酒、梨花蜜、梨花糕等一系列梨加工產品，深受市場青睞。此外，何寨村還舉辦了梨花文明節、農民豐收節等豐富多彩的活動，吸引了大批遊客前來觀光休閑，成功打造了一個備受歡迎的城郊周末休閑游目的地。



何寨梨膏是該村最主要的梨加工產品，其最大特色在於採用純鮮梨熬制而成，不添加任何化學成分，最大程度地保留了梨的原汁原味和營養成分。據悉，製作一斤梨膏需要耗費高達20斤的鮮梨，並經過170度高溫熬制24個小時以上才能完成。這款梨膏在止咳、去熱、降火、潤肺等方面具有顯著功效，尤其在2022年12月疫情放開期間，其銷量更是飈升，備受消費者青睞。



漫步在何寨村的梨花大道上，中評社助理記者看到路兩旁，一棟棟兩層小樓整齊排列，陽光灑落，村民們悠閑地在路邊花壇聚集聊天。據村領導介紹，作為蘭考縣農村宅基地改革試點村之一，何寨村村民拆除了自家的院墻和配房，房前屋後種滿了鮮花和果樹，實現了“一宅”變身為花園、菜園、果園和游園。在推進這一改革過程中，何寨村還巧妙地利用舊磚舊瓦、老壇老罐等物品，打造出別具一格的“微田園”景觀，形成了“一戶一景”的庭院特色，實現了庭院美、環境綠、收入增。



“從文化振興入手，通過教育和扶持，這個鄉村正朝著更加美好、幸福的方向發展。”台灣新聞電子報記者陳晉卿表示，他難得有機會深入這樣的小鄉村進行實地走訪。他發現，這個村莊不僅在鄉村振興的硬件建設方面表現出色，更在文化建設方面下足了功夫。他特別提到，當他走進村裡的展示廳時，發現裡面擺放著一張古琴。原本以為這只是一件裝飾品，但當他嘗試彈奏時，發現音質非常準確，顯然平時是有人在此彈奏的，這種文化的融入讓鄉村振興更具內涵。

