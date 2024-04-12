年改案藍綠攻防　吳思瑤左批韓右打民眾黨

民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月12電（記者 黃筱筠）本屆“立法院”今天進行第二度記名表決議案，“立法院長”韓國瑜也因為民進黨與國民黨表決同票而表態。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤下午出面說明，今天表決驚險連連，國民黨提出暫緩公教年改修法就是反改革，與年輕人站在對立面。尤其是，台灣民眾黨的8席“立委”在現場，卻不按表決器，甘於聽命國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁的命令，顯然是“小藍黨”。



民進黨本屆“立委”席次是51席，但現場表決衹有到47席，包括黨團總召柯建銘、“立委”陳亭妃、王定宇、陳培瑜並未出席。吳思瑤表示，他們有內規，會進行處理。而柯建銘因為陪同“行政院長”陳建仁到新竹視察未到，柯有請假，陳培瑜同樣陪同陳建仁。至於陳亭妃與王定宇缺席，她要進一步瞭解。



“立法院”朝野今天再度過招，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案。表決過程中，有兩案打成平手，“立法院長”韓國瑜表達反對之意，因此民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。



吳思瑤下午受訪說，之前民進黨提出復議案，國民黨今天再度提出復議案，要否決民進黨復議案。國民黨今天發動議程希望可以把幾個案子交付審查，民進黨對於年改要堅持下去，反年改就是與年輕人站在對立面。



她表示，席次上民進黨是少數黨，表決驚險連連，幾度發生投票平手，逼得國民黨讓“立法院副院長”江啟臣投入表決。在依舊平手下，韓國瑜表態就是支持反年改，國民黨就是反改革、反進步。好不容易退撫基金能夠永續，讓年輕人退休金看看得到、領得到，我們對於這樣表決結果深表遺憾。



她強調，居於少數關鍵黨民眾黨有8席，選擇人在現場卻不投瞟，我們投票有贊成、反對、棄權三種，但是民眾黨連表態都不敢，難道要拔小草測風向嗎？人在現場卻不表決，更有可能民眾黨自甘淪為“小藍黨”，我們在議場看到傅崐萁在表決前，對黃國昌耳提面命，又看到傅崐萁加入民眾黨討碖。民眾黨選擇昨是今非，黃國昌過去對於年金改革案子，比民進黨更激烈，但是黃國昌改變政黨，也改變立場。

