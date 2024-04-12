美挑撥中國與哥斯達黎加關係　中國使館表不滿

中評社北京4月12日電／據中國駐哥斯達黎加使館：2024年4月10日，在哥斯達黎加訪問的美國副國家安全顧問紐伯格、國務院網絡空間和數字政策局巡回大使菲克接受媒體採訪時惡意攻擊中國，挑撥中哥關係，我們對此表示強烈不滿，對美方官員在以“純粹生活”著稱的哥斯達黎加散布“純粹謊言”表示遺憾，現聲明如下：



一、中國電信企業嚴格按照市場規律和公平競爭原則在包括哥斯達黎加在內的世界各國運營，中國政府從未要求企業或利用電信服務獲取他國用戶數據或關鍵知識產權，美方官員有關言論罔顧事實、毫無依據。



二、近年來，中國技術創新能力不斷增強，全社會研發投入、高技術產業投資連續多年保持兩位數增長，專利申請量和科技集群數量位居世界第一。其中，5G標準必要專利聲明量全球占比超42%，持續保持全球領先。



三、美國為維護自身霸權和經濟利益，不斷泛化國家安全概念，長期對外國政府、企業和個人實施大規模、有組織、無差別的竊密與監聽，連自己的“盟友”都不放過。



四、中方樂見哥方同其他國家發展正常關係，但堅決反對第三方干涉中哥關係，反對任何方面採取脅迫、誘壓手段給予中方不公正和歧視性對待。



五、中方珍視同哥斯達黎加友好關係，視哥為中國在中美洲地區戰略夥伴，從未做任何損害哥國家安全和民眾隱私的事情。中方願在尊重哥斯達黎加意願、當地法律、市場規則及國際慣例基礎上開展互利合作，促進哥經濟社會發展。

