鐘厚濤語中評：習近平講話具有重要指引意義

國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤（中評社資料照） 中評社香港4月16日電（記者 郭至君）中共中央總書記習近平10日下午在京會見中國國民黨前主席馬英九一行，這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是兩人第一次在北京會面。對此，國際關係學院國家安全學院副教授鐘厚濤對此接受了中評社記者採訪，他表示，習近平總書記在會見中的講話從中華民族偉大復興的高度為兩岸關係的發展指明了方向，具有重要的指引意義。這背後也蘊含著一個基本的道理，即中華民族的歷史和文化都特別強調大一統的理念，也都特別強調國家的統一。



鐘厚濤說，在漢書當中就特別強調：“大一統者，天地之成精，古今之通理也”。從中華民族五千年的歷史發展來看，雖然歷經滄桑，歷經坎坷，但也摸索出一條基本的歷史規律，那就是統則強，分必亂，因而，中國傳統文化當中都特別強調要分久必合。而兩岸邁向統一，不僅僅是中華民族的歷史和文化所決定的，同樣也是中華民族邁向偉大復興的時與勢所決定的。從現實的角度來看，目前中國大陸已成為全世界第二大GDP總量的發展區域，因而我們比歷史上任何時期都有信心，有能力去實現國家統一，實現民族偉大復興。我們正前所未有的接近中華民族偉大復興的中央，前所未有的接近世界舞台的中央，因而我們未來要有更加充分的信心，要有更加充分的能力去實現國家統一和民族復興，從長遠的發展來看，實現國家統一和民族復興不僅僅是祖國大陸同胞的事情，同樣也是台灣同胞的事情，因為兩岸同胞都應該攜起手來，共同為國家統一和民族復興而努力奮鬥，都應該在國家統一和民族復興的進程當中扮演應有的角色。從整體上來講，國家統一是民族復興其中的應有之義。從歷史和未來走向來看，台灣問題是因為民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。

