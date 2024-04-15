李風答中評：習總書記講話登高望遠意義重大

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港4月15日電（記者 段曉魯）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社採訪時表示，習近平總書記此次講話全面論述了兩岸關係與中華民族復興的重要意義。習總書記登高望遠，從中華民族偉大復興的高度，來看待台灣問題，完成國家統一，這是非常重要的論述。兩岸同胞需共同守護中華民族家園，共同追求和平統一，追求中華民族利益。



李風表示，此次馬英九一行訪問大陸非常圓滿，大陸方面給予非常高規格的接待，給馬英九一行一個震撼教育及精神洗禮。訪問期間，馬英九一行非常愉快，看到了祖國大陸的巨大變化，讓他們感到耳目一新，十分興奮，反應非常好。馬英九本人支持九二共識，反對“台獨”，他期待振興中華，他在這方面所作出的努力是值得稱讚的。此次訪問去了很多大陸的城市，相信馬英九在此次訪問過後，對中國大陸會加深認識及歸屬感，這是一件非常有意義的事情，將來會有更多的台灣同胞來祖國大陸進行交流。



李風談到，自己特別留意到習近平總書記講到的“四個堅定”，這“四個堅定”是習總書記第一次向台灣方面作出的召喚，兩岸的意志要堅定，因為兩岸同胞都是一家人，同屬一個國家，而和平統一就是兩岸的美好未來。“四個堅定”對台灣同胞有很大的感召力，只要認為自己是中國的一份子，都會感同身受的，而從中華民族的總體利益來看也會有連結。

