嘉義市長黃敏惠率團訪鹿特丹　借鏡城市治理

嘉義市長黃敏惠參訪倍恩特姆廣場。（照：嘉義市政府提供） 中評社嘉義4月12日電／中國國民黨嘉義市長黃敏惠正率團參訪荷蘭、比利時及法國等國家，近日抵達荷蘭的第二大城鹿特丹，參訪結合休憩與滯洪功能的倍恩特姆廣場（Waterplein Benthemplein），並拜訪荷蘭知名建築師事務所MVRDV及其設計的拱廊市場（Markthal），期勉市府團隊以永續的理念作為施政的基底，並發揮團隊合作及創意，打造“全齡共享 世代宜居”的幸福嘉義市。



黃敏惠表示，近年在談論韌性城市的議題時，國際間經常以荷蘭為例，來到鹿特丹更感覺到城市充滿驚喜。鹿特丹作為荷蘭的第二大城市，屬於地勢低窪的港口城市，近年受到氣候變遷的影響，如何在治水同時兼顧城市發展，成為最大挑戰。



黃敏惠指出，歷史悠久的鹿特丹以開放態度擁抱創新思維，充份利用城市特性將“限制轉化成為優勢”，讓水與市民生活共存，在改變城市風貌的同時，也帶來觀光的新契機。嘉義市建城至今已320年，在2021台灣設計展後將設計思維導入城市治理，鹿特丹的發展，是相當有參考價值的經驗。



黃敏惠表示，身為海港城市的鹿特丹擁有豐富的水資源，但其因人口密集若遇上強降雨，淹水就成為棘手的議題。而倍恩特姆廣場的設計，平時作為公園、露天劇場供民眾休憩娛樂，但在降雨時即可發揮儲水及滯洪功能，如同嘉義市文化公園、北香湖公園在開闢時就導入城市滯洪功能、“步行散策樂活水岸”工程，地表下建置6座雨水儲存槽，總共可以儲存800噸的雨水，形成一個水撲滿，透過收集並暫時儲存強降雨後的地表逕流水，除改善積淹水問題，同時也珍惜水資源，循環利用澆灌樹木、環境清洗等，提升都市環境品質。



全球暖化的趨勢，對於四分之一土地面積在海平面以下的荷蘭來說，如何讓城市與自然環境共處，打造在面對極端氣候的衝擊下仍能保持活力的韌性城市，值得人口密度為台灣本島第二的嘉義市借鏡思考，未來建國二村的市地重劃開發，也是一大挑戰，期待藉由成功經驗的汲取，應用於城市的治理中，打造永續韌性的幸福城市。



黃敏惠強調，嘉義市這幾年也啟動許多的都市更新、都市發展及舊城區改造的相關計劃，透過本次的參訪學習，市府團隊將新的思維、技術和工法帶回借鏡，在永續發展的基礎之下，發揮更多的創意與巧思，融入設計思維與城市美學，就是帶動嘉義市轉型的力量。嘉義市是小城市，能獲得的資源不多，但仍微笑面對許多困難與挑戰。“小城市，大創新”的精神，將是嘉義市向前邁進重要的動力。



參訪完倍恩特姆廣場，市府團隊一行人也前往MVRDV建築事務所，MVRDV建築事務所以前衛、創新之風格聞名，建築常有挑高、綿延的空間感，其建築設計遍布47個國家，台灣的衛武營國家藝術中心、台南河樂廣場及新化果菜市場也都是由該事務所操刀。



本次參訪的拱廊市場號稱鹿特丹三寶之一，也是出自於MVRDV建築事務所之手。跳脫傳統建築的思維，拱廊市場外型為高約40公尺的馬蹄形建築，同時內部有百餘個攤位、各國特色餐廳與商店外，更有200餘戶的住宅及上千格的停車格。因其復合式的功能、繽紛的壁畫、特殊的拱門造型，每年都吸引超過100萬人次的觀光人潮，活絡在地的發展。