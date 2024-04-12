田弘茂：日本可能獲邀加入美英澳軍事同盟

“國策研究院”董事長兼院長田弘茂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月12日電（記者 張穎齊）美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統馬可仕11日在美國華府舉行首次三方峰會。“國策研究院”董事長兼院長田弘茂12日在一場座談會表示，美日菲峰會為何在此刻舉行？因美國總統拜登接下來要選舉、沒時間了，日本也要進行國會選舉，因此在選後的發展，仍持續觀察。



田弘茂說，雖說此次峰會中，岸田文雄到美國是焦點，但馬可仕也在，英國外相、前總理卡梅倫（David Cameron）也在華府，英美澳有三方軍事同盟，未來日本角色是會擴大，相信接下來可能會邀日本加入軍事同盟關係中。



“國策研究院”文教基金會12日在張榮發基金會舉行“台灣關係法45周年、馬英九訪陸與美日菲峰會”座談會，田弘茂在座談會尾聲做結論表示。



他指出，要思考美日菲峰會為何在此刻舉行？因美國總統拜登接下來要選舉、沒時間了，日本也要，日本內閣制，國會會決定未來的首相，以過去投票情況，看似是自由民主黨會贏，不過自民黨內部派系在前首相安倍晉三過世後，有進行一部份重整，相信日本的內部派系會重整，因此誰會擔任首相？還是未知數。在將來美、日選舉完後，還要再觀察後續發展。



關於菲律賓，田弘茂指出，在東協國家裡最近的一項民調顯示，親美度最高是菲律賓、再來是越南，菲律賓剛好在美國於東亞的第一島鏈上，假如菲律賓的軍事強不起來又不親美，那第一島鏈將是永遠的破口，因此美日菲峰會顯示，美國可能會答應在經濟國防安全上，加強對菲的資助，這是可預期的。



田弘茂說，長期以來，菲律賓被台灣及各國忽略菲律賓前總統杜特爾特親中，但其實該拿到的都沒拿到，比如現在在大馬尼拉灣的環狀捷運系統建設，完全是日本人在蓋，連技術、資金都來自日本，可以想像日本是重視菲律賓的，因南海對日本的貿易有其重要性。



田弘茂說，菲律賓值得台灣做為未來重視的國家，菲律賓是台灣的鄰邦，馬可仕在賴清德當選時有表示祝賀，馬可仕也有透過管道對台灣表達善意，台灣未來在農業方面、台商投資方面，可考慮到菲律賓，菲律賓的工資還不到越南一半、很便宜，台灣傳統行業可考慮菲律賓，且菲律賓人口超過1億人，馬可仕更是總統兼任農業部長。



另外，田弘茂也提到正值台灣關係法45周年，台灣關係法是美國前總統卡特製定討論的，但過程中有些爭議，卡特的立場受到一些人質疑，被認為對中國大陸讓步太多，卡特在簽署台灣關係法後，20年後有來台北訪問，並且就在“國策研究院”內辦過公開演講，當時他與“國策研究院”董事兼資深顧問羅致政都有接待卡特，談及許多台灣關係法的事情。田弘茂也肯定羅致政看美日菲峰會，完全站在台灣的安全利益來看，比起其他學者角度較不同，有較新的面向。