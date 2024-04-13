羅致政：美日菲峰會4缺陷 有軍事風險

“國策研究院”董事兼資深顧問羅致政。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月13日電（記者 張穎齊）美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統馬可仕11日在美國華府舉行首次三方峰會。“國策研究院”董事兼資深顧問、前民進黨“立委”羅致政12日在一場座談會表示，此次峰會有4項缺陷，包括欠缺多邊聯盟、經濟戰略、台灣角色不足、灰色地帶的反制與因應，這些都是會有軍事意外風險的。



“國策研究院”文教基金會12日在張榮發基金會舉行“台灣關係法45周年、馬英九訪陸與美日菲峰會”座談會，第二場次聚焦“美日安保條約的升級、台海與區域安全的變化”，前民進黨“立委”羅致政與談。



羅致政表示，美日菲峰會合作，是否有沒有可能形成南海冷戰的新格局？他認為這要打上問號，但“味道”是有的，而他仍站在以台灣的立場來看，美日菲峰會對台灣總體來說有利，可是台灣面臨最大威脅是大陸，因此還有很大的戰略不足及缺陷。



羅致政說，他認為美日菲峰會有4項戰略發展上的缺陷，一、欠缺多邊聯盟體系，有些國家都有雙邊軍事同盟，當然是可用三邊、四邊合作去補，可是還是不足，比如美日有事等於美澳有事嗎？並沒有集體安全，決策不足，萬一美日有事時，跟菲律賓有關係嗎？



二、欠缺經濟戰略，在大戰略上，至少要有軍事、經濟、政治的支柱，美日菲峰會有看到軍事強化，政治理念相近，沒太大問題，但美國這個架構下，仍缺乏經濟支柱戰略，比如美國根本沒在CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，美國在IPEF印度太平洋經濟框架也是只見樓梯下、不見人下來，這是最不足之處。



三、台灣角色不足，台灣很重要，但幾乎沒把台灣當作可扮演的角色、加入多邊協防內，衹有台美關係強化，但台日之間沒有軍事安全合作，若這些國家沒積極重視台灣，將是缺憾，甚至成為中國大陸的突破口，未來新政府的戰略走向很重要，大家不能避而不談台灣，小至情報分享、大至“國防”合作都不能忽略。

