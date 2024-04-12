首例！台積獨董候選人美商務部副主席伯恩斯

台積電董事會下屆董事及獨立董事候選人名單一覽表。（照片：台積電提供） 中評社台中4月12日電／台積電12日宣布10位董事被提名人，3位新的獨立董事候選人包括前美國Sunoco公司執行長琳恩‧埃爾森漢斯、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯、林全，列入下屆董事會董事候選人。



媒體報導，兩位女性獨董候選人之一的烏蘇拉‧伯恩斯背景最特殊，首創台積電董事成員是黑人女性，並且是商務部諮詢委員會副主席，引發業界好奇議論“會不會是美國白宮指定的人選？”，台積電董事會將於6月4日股東常會進行改選。



台積電10位董事被提名人，包括3位現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫，4位現任獨立董事彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫，還有3位新的獨立董事候選人包括前美國Sunoco公司執行長琳恩‧埃爾森漢斯、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯、林全，列入為下屆董事會董事候選人。



台積電董事長劉德音表示，台積電董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。



劉德音說，非常幸運能參與如此健全的董事會，並獲得支持擔任主席，確保台積電朝著正確的道路前進。衷心感謝所有董事的付出與貢獻，也相信台積電在新一屆董事會的引領下將持續迎向光明的未來。



除劉德音將卸任外，陳國慈與台達電董事長海英俊也決定卸任台積電董事。劉德音感謝陳國慈與海英俊過去多年來的貢獻。



台積電總裁魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。



魏哲家說，台積電近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化競爭力，讓台積電的創新和永續發展處於領先的地位。



魏哲家表示，劉德音即將自董事會卸任，對其深表祝福，感謝劉德音傑出的領導能力，支持台積電克服挑戰並成長茁壯。