一棵樹一把琴　堌陽人民奏響致富強音

蘭考縣音樂小鎮項目的標準化廠房區。（中評社 吳雨菲攝） 中評社蘭考4月13日電（助理記者 吳雨菲）昔日鹽碱地，今日樂音揚。在河南省蘭考縣堌陽鎮，昔日用以防風固沙的泡桐樹，隨著生態環境的顯著改善，成為製作民族樂器的上乘之選。如今，以泡桐為原料的民族樂器加工產業，已成為當地的支柱產業之一，引領著蘭考走向繁榮。



那麼，泡桐樹是如何在蘭考這片土地上奏響致富樂章的呢？4月12日，中評社助理記者隨“行走都市圈·聚焦出彩中原”兩岸媒體聯合採訪團深入蘭考縣堌陽鎮，一探究竟。



蘭考樂器產業的崛起，離不開“循聲選琴”的智慧。上世紀70年代，蘭考的百姓便開始嘗試通過泡桐產業探尋致富之路。當時的群眾大多以木匠為業，製作風箱、電表盒、桌椅板櫈等木製品，並遠銷城市。而到了80年代初，一次偶然的機遇讓蘭考的泡桐名聲大噪。上海民族樂器廠著名的琵琶製作大師張連根發現，蘭考泡桐製作的風箱鼓風時聲音清脆悅耳，非常適合製作民族樂器的音板。在這樣的機緣巧合下，蘭考人民挖掘到了製作樂器音板的上佳材料。由此，蘭考與民族樂器結下了不解之緣，泡桐樹也成了老百姓心中的致富樹。



為了讓大家親身感受蘭考樂器的獨特魅力，現場還特意安排了彈奏環節。當彈奏者手指輕挑銀弦，悠揚的古琴聲便在空中回蕩，餘音鬆沉曠遠，仿佛清風拂面，令人陶醉。一曲空靈婉轉、清麗細膩的古琴旋律，引得同行的台灣記者們頻頻拍手叫好，對蘭考樂器的卓越品質贊不絕口。



一棵樹，承載了一種精神。“焦桐”，這棵充滿傳奇色彩的泡桐樹，已深深扎根在幾代蘭考人民的心中。它不僅見證了蘭考樂器產業的崛起，更成為當地人民心中的致富樹。



經過數十載的不懈探索，目前，蘭考縣擁有各類民族樂器及配套企業219家，其中規模以上企業19家。這些企業年產銷各種民族樂器高達70萬台把，音板及配件600萬套，年產值達30億元。從業人員已逾1.8萬餘人，產品產量占全國市場份額的33%，成為行業內的佼佼者。焦桐、中州、君誼、琴昇、祥音等品牌更是聲名遠揚，產品不僅暢銷國內，還遠銷日本、新加坡、美國、英國、德國等國家，讓蘭考真正成為了名副其實的“樂器之鄉”。

