4月12日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月13日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧4月12日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應國務院總理李強邀請，德國總理朔爾茨將於4月14日至16日對中國進行正式訪問。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，中非外長拜波將於4月14日至16日對中國進行正式訪問。



總台央視記者：美日菲領導人4月11日在華盛頓舉行了首次三邊峰會，會後發表《日菲美領導人共同願景聲明》。我們注意到，美方此前曾公開表示此次峰會和美日菲合作“不針對中國”，但聲明內容仍大肆炒作南海問題，在東海問題上無端指責中國，並妄言台灣問題。請問中方有何評論？



毛寧：我們注意到了有關情況。我願作幾點評論：



第一，中方堅決反對有關國家操弄集團政治，堅決反對任何挑起和激化矛盾、損害他國戰略安全和利益的做法，堅決反對在本地區搞封閉排他的“小圈子”。日本、菲律賓當然可以同其他國家發展正常關係，但不要把陣營對抗引進本地區，更不得以損害他國利益為代價搞三邊合作。美日菲峰會和三邊合作究竟是不是“針對中國”，看看三方發表的聯合聲明，白紙黑字再清楚不過了，這不是針對中方的肆意抹黑攻擊，又是什麼？



第二，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國自己的事情，不容他人置喙。當前台海和平的最大威脅是“台獨”分裂行徑和外部勢力對其縱容支持。有關國家如果真的關心台海和平穩定、真的在乎國際安全繁榮，就應該恪守一個中國原則、旗幟鮮明反對“台獨”分裂活動，支持中國國家統一，這才是維護台海和平穩定的正道。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。



第三，中國對釣魚島及其附屬島嶼、南海諸島擁有無可爭辯的主權，中方在東海、南海的活動正當合法、無可非議。中方決不接受有關國家在東海、南海問題上針對中國的無端指責和惡意抹黑，決不接受南海仲裁案非法裁決及任何基於該裁決的單方面行動。當前東海、南海局勢總體是穩定的，部分國家拉域外國家撐腰壯膽，有恃無恐，不斷在海上採取侵權挑釁舉動，引發局勢升溫。個別域外國家煽風點火、挑動對抗，令人憤慨。我願重申，中方堅定不移維護自身領土主權和海洋權益，堅持同直接當事國通過對話協商妥處雙邊涉海問題，同時堅決反對域外國家插手搬弄是非、升級事態。