美方惡意攻擊指責中方　外交部做出五點回應

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京4月13日電（記者 海涵）美國總統拜登日前稱，他致力於深化同日本、菲律賓在海上和安全領域的關係。他還稱，至少在美國眼中，中國表現得咄咄逼人，尤其是在仁愛礁問題上。拜登稱，如果中方對菲律賓發起攻擊，美方將作出反應。外交部發言人毛寧4月12日在例行記者會上就此應詢指出，美方有關說法背離基本事實，惡意攻擊指責中方，中方對此強烈不滿、堅決反對。



毛寧強調，第一，中國對包括仁愛礁在內的南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國對釣魚島及其附屬島嶼同樣擁有無可爭辯的主權。中國根據國際法在南海、東海的行動，合理合法，無可指摘。



第二，南海的航行和飛越自由從來不存在任何問題，但我們堅決反對有關國家在南海橫行霸道、炫耀武力，堅決反對有關國家假借航行和飛越自由的名義侵犯中國主權、安全和發展利益。



第三，南海仲裁案所謂裁決非法無效，中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。



第四，有關國家為一己之私與域外勢力沆瀣一氣，甘做域外勢力的遏華棋子。我們要奉告的是，歷史殷鑒不遠，棋子終將成為棄子。



第五，美方抱守冷戰思維，動輒以雙邊同盟條約威脅他國，嚴重違反《聯合國憲章》，破壞地區穩定。中方繼續維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，繼續同地區國家一道維護南海和平穩定的決心堅定不移。

