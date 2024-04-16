劉相平答中評：習近平講話意涵豐富影響深遠

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社資料照） 中評社北京4月16日電（記者 李子寧）中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行。南京大學台灣研究所所長劉相平就此接受中評社記者採訪時表示，習近平總書記的講話強調了國家統一與中華民族偉大復興的密切聯繫，同時就“家”對於兩岸中國人的深刻意涵進行了闡述，並以“四個堅定”號召更多的台灣同胞與大陸同胞相向而行，還強調兩岸青年在國家統一和民族復興方面所發揮的重要作用，讓包括台灣同胞在內的全體中國人對於國家的統一和民族的復興有了更加深刻的體會和感悟，可以說，此次講話意涵豐富，影響也非常深遠。



劉相平說，習近平總書記一直都把台灣問題放在中華民族偉大復興的進程中進行考量，此次與馬英九先生會見時深入地就兩岸關係與中華民族復興的關係進行論述，除了是要引起馬英九先生的共鳴，更是希望能引起隨團參訪的大九學堂青年的共鳴，而實際上在經過近十天的參訪行程後，這些青年一路上的所見所聞和所觀所感已經讓他們對中華民族有了一定的認同和情感，在會見講話時再次強調，相信能夠進一步推動他們加入到支持兩岸和平發展、支持國家統一的行動中來。



對於馬英九此行的重要意義和對島內釋放了哪些信號，劉相平表示，民進黨候選人雖贏得2024台灣地區領導人選舉，但其低得票率說明民進黨並不能代表台灣的主流民意，台灣的老百姓都希望過上和平、安定、富足的好日子，不希望兩岸有戰爭，更不希望台灣充當美國遏制中國和平發展和偉大復興的一個棋子。但民進黨當局不斷與外部反華勢力勾結，企圖實現“倚外謀獨”的野心，導致兩岸關係陷入了持續的緊張。馬英九先生此行，可以說在一定程度上降低了當前兩岸之間所謂“兵凶戰危”的緊張態勢，讓台灣同胞比較全面地看到大陸方面求和平謀發展的行動，也讓大陸同胞看到在台灣島內還有相當多的人堅持著體現一個中國原則的“九二共識”，讓兩岸同胞都感受到和平統一的前景依舊存在，大家還可以繼續為和平統一而努力。

