董向榮答中評：韓國政治競爭未來或更殘酷

韓國總統尹錫悅投票 中評社香港4月13日電（記者 郭至君）對韓國總統尹錫悅執政的“期中考試”4月11日凌晨結束。據韓聯社報導，第22屆韓國國會選舉計票全部完成，最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨共贏得175個席位，繼續保持國會第一大黨地位；執政黨國民力量黨及其衛星政黨獲得108個席位。對此結果，中評社記者採訪了中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮請其進行解讀。



董向榮告訴中評社記者，2024年韓國第22屆國會議員選舉中，進步陣營獲得了所謂的“壓倒性勝利”，保守陣營遭到“慘敗”。其實，與2020年的第21屆國會議員選舉相比，本次選舉結果從數字上來看其實並沒有什麼根本性的差別。事實上，在地區議席的一對一角力中，2020年進步派共同民主黨獲163席位，而2024年衹有161席；2020年保守的未來統合黨贏得84席，2024年國民力量黨拿下90席。2024年國會選舉結果出來之後，之所以有不少人感覺“震撼”，是因為這個結果與多數人預期的不一樣，沒想到進步派能夠獲得匹敵2020年的選舉勝利。眾所周知，2020年進步派的勝利有特殊的背景，共同民主黨當時是執政黨，文在寅政府在疫情爆發初期很好地控制了疫情，而引起疫情大規模傳播的恰恰是在野的保守勢力的地盤。可以說，進步派在2020年的勝利主要是自己贏得的。2024年的勝利，性質完全不同。在野黨沒有什麼政策工具贏得選票，主要靠“審判”現政權的“民心”，可以說是“躺贏”。選舉不是對過去四年21屆國會的表現進行回顧總結，而是民意對在臨近選舉之際的“醫療改革門”“駐澳大使門”“廉價大葱門”“迪奧包門”等一系列事件持續發酵的反應，是對尹錫悅政府的投票。

