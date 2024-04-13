京台青年暢談學習習近平講話體會

“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月13日電（記者 李子寧）“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行，18名來自北京高校的大陸和台灣同學以及在京發展的台灣青年代表重溫了習近平總書記會見馬英九一行時的重要講話精神，分享了學習收穫。參與座談的學生和青年代表都表示，習近平總書記的重要講話，著眼中華民族的整體利益和長遠發展，體現了深厚的民族家國情懷，飽含了對台灣青年的關心關懷，必將激勵兩岸青年同心同行、攜手打拼，共創祖國統一、民族復興的光明未來。



座談中，京台青年圍繞堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興等內容，結合在京學習、工作經歷暢談了學習體會。



東城區台商聯誼會會長湯雯喻表示，作為在京台灣青年，也願意盡自己的一份心力，多促進兩岸青年之間的交往與交流，增進彼此之間的瞭解。作為東城區的青年委員，要更努力做好橋樑紐帶作用，團結組織台青們瞭解黨和國家的政策，同時努力做好下一代台青幹部的培養，讓台灣青年能夠更深入地瞭解、理解兩岸不可分割的深刻內涵，由內而外地真正認同自己是中國人，並認識到中華民族的未來需要兩岸青年共同努力，挑起屬於青年的歷史責任，為實現民族復興貢獻青春力量。



中國傳媒大學網絡與新媒體專業台生吳義玟表示，我們的精神家園孕育著我們的文化傳統，承載著我們的民族精神追求。我們生活的這片土地有著5000年的文明史，中華民族也是一個擁有悠久而豐富文化傳統的民族，如佛教智慧、儒家思想、道家哲學等，這些寶貴的文化遺產都蘊含著中華民族的智慧和品格。我們有責任將這些中華傳統文化傳承下去，讓我們的後代子孫能夠繼承和發揚光大，創造更美好的中華文化。



北京大學歷史學系台生馬安妮表示，習近平總書記指出，“兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族要有共同的責任，對未來要有共同的期盼”，自己很有感觸。她從小對中華歷史和文學非常感興趣，主動放棄台灣大學的錄取，選擇到北京大學就讀中國史專業，就是要把推廣中華民族歷史文化作為畢生的志願，讓更多台灣青年認同和傳承中華文化。



北京市台辦主任霍光峰，海淀區委常委、副區長徐振濤等有關同志出席座談會，並與青年交流分享。

