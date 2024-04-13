台青劉育宇：為作為中華民族一份子感到自豪

北京師範大學台生劉育宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月13日電（記者 李子寧）“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行，18名來自北京高校的大陸和台灣同學以及在京發展的台灣青年代表重溫了習近平總書記會見馬英九一行時的重要講話精神，分享了學習收穫。在北京師範大學就讀碩士的台生劉育宇在接受採訪時表示，自己對作為中華民族的一份子，感到非常自豪。自己在大陸求學和實踐的經歷，是人生中一筆寶貴的財富，希望有更多的台灣青年和自己一樣，來大陸親身感受，兩岸青年一定會越來越好、越來越親。



劉育宇表示，自己對於習總書記在講話中談到兩岸人民有共同的血脈和共同的歷史非常有感觸，因為在自己家族的族譜中就非常清楚地記載了從先祖到今天這一代的發展脈絡，另外台灣過年時會拜的媽祖和其他一些神像，包括廟宇的建築，都是從大陸福建或潮汕地區傳到台灣的，這些都是兩岸同胞同文同種、同根同源的一個體現，作為中華民族的一份子，自己感到非常的自豪。



劉育宇說，對於總書記提到的歡迎台灣青年來到大陸追夢、逐夢、圓夢也非常地有共鳴。他表示，自己在武漢就讀本科時，就深刻地感受到祖國日新月異的變化，引起了自己特別大的感觸，因此萌生了自己希望在大陸做出一些成績的想法。為此曾三次報名參加學校的支教工作，深入湖北黃岡、恩施州等地，為當地的小朋友提供輔導，在這個過程中不僅收穫了感動，還鍛煉了自己的能力，同時也讓自己有信心和有奮鬥的精神去克服遇到的困難，這是自己在大陸追夢、築夢的很好的體現，也是一筆寶貴的人生財富。



劉育宇說，除了支教，自己還參與了廣東省面向港澳台學生的實習計劃，自己通過這個計劃取到了深圳南山區教育局，通過在那裡的實習，真實地感受到了國家治理體系運作和為人民服務的實踐，這在島內是無法瞭解到的，所以類似的實習實踐對於台灣青年特別是沒來過大陸的台青來說是非常必要的，希望有更多的台灣青年能夠親身感受大陸的社會治理和發展。