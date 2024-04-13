台青劉元媛：望兩岸同胞常來常往共創和平

在京就業台青劉元媛（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月13日電（記者 李子寧）“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行，18名來自北京高校的大陸和台灣同學以及在京發展的台灣青年代表重溫了習近平總書記會見馬英九一行時的重要講話精神，分享了學習收穫。在京就業的台青劉元媛在接受採訪時表示，自己作為在大陸追夢、築夢、圓夢的受益者，習總書記在會見中的講話讓在大陸的台青有了更多的自信和底氣，也希望兩岸同胞能夠常來常往，實現和平共榮，共同延續中華民族的輝煌。



劉元媛表示，在兩岸之間的交流往來較為不暢的背景下，馬英九先生此行可以說是非常有意義，在一定程度上起到了“橋梁”的作用，也有助於兩岸之間的和平。



劉元媛說，作為在大陸追夢、築夢、圓夢的受益者，習總書記在會見中的講話是一個很大的助力，讓在大陸的台青有了更多的自信和底氣。而隨行的大九學堂青年，在經過此次的參訪後，已經能夠對大陸有更好的瞭解和認識，相信也能夠通過他們的影響力，讓島內更多的青年瞭解大陸，走進大陸。



劉元媛表示，從開始在大陸就學至今，已有十年的時間，從一開始的不適應，再到回台灣時會想念大陸的美食，從擔憂自己是否能很好地和大陸同學同事相處，到彼此之間形成融洽的氛圍，可以說自己的心境每年都會有不一樣的變化。同時自己在與家人在創業的過程中，也得到了很多的幫助，這些都令他們更好地融入了在大陸的生活和工作之中，所以可以說自己是追夢的受益者。



劉元媛最後說，青年是國家的希望，是民族的未來，青年強國家才會強，兩岸的青年好了，兩岸的未來才會好。海峽的距離阻隔不了心的距離，相信同為炎黃子孫的兩岸同胞，必定有智慧與方法來實現和平共榮，共同延續中華民族的輝煌，也期待大陸的青年有機會到台灣多走走多看看，感受台灣人民真實、可愛、淳朴的一面。