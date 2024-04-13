台青答中評：“大家”好　“小家”才會更好

清華大學台生藍皓（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月13日電（記者 李子寧）“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行，18名來自北京高校的大陸和台灣同學以及在京發展的台灣青年代表重溫了習近平總書記會見馬英九一行時的重要講話精神，分享了學習收穫。清華大學台生藍皓會後在接受中評社記者採訪時表示，透過對家族遷移歷史和新中國成立後國家面貌和人民生活翻天覆地變化的瞭解認識，都讓自己感受到衹有“大家”好，“小家”才會更好的真理，也對習總書記在講話中多次提到“家”有著更深刻的體悟。此外，對於外部勢力對台灣問題的干涉，兩岸青年要兩岸的青年人也要攜起手來，發出正義的青年之聲，共同對外部勢力的干涉進行抵制。



藍皓表示，自己對於習總書記在講話中多次提到“家”有著深刻的體悟，小時候自己對於自己家中出現的“彭城堂”、“徐州堂”等字樣的牌匾感到非常不解，直到2018年來到大陸念書之後，才通過學習認識到這些地名其實是以前老祖宗在遷移過程中的所到之處，通過設立地名牌匾的方式來告訴後人自己從何而來，自己的根在哪裡。



藍皓說，在新中國成立前，軍閥割據、列強壓迫，百姓們都要為明天而擔憂。而在新中國成立後，中國和中國人民實現了從站起來到富起來再到強起來的過程，人民的生活水平有了極大的提升，這也印證了一個真理，衹有“大家”好，“小家”才會更好。



此外，談到外部勢力對台灣問題的干涉時，藍皓表示，作為一個青年人，要對自己的定位有一個清楚的認識，衹有這樣才不會隨波逐流甚至是任人擺布。同時，兩岸的青年人也要攜起手來，發出正義的青年之聲，共同對外部勢力的干涉進行抵制。

