台青徐韜：兩岸青年必須同心同行互學互鑒

（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月13日電（記者 李子寧）“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行，18名來自北京高校的大陸和台灣同學以及在京發展的台灣青年代表重溫了習近平總書記會見馬英九一行時的重要講話精神，分享了學習收穫。在京創業台青徐韜在座談會上表示，在自己的創業經歷過程中，深刻地感受到兩岸青年必須互學互鑒，也必須同心同行，衹有我們兩岸青年攜起手來，才能夠在世界的舞台上創造更美好的未來。



徐韜表示，在馬英九先生擔任地區領導人期間，兩岸之間有了擴大交流的機會，讓他在台灣讀大學期間認識到來自哈爾濱的同學，而這個大陸同學現在是自己公司的合夥人，所以對於馬英九先生此次來訪，感到特別開心。



徐韜說，通過創業的歷程，更深刻地認識和感受到兩岸青年必須互學互鑒，同心同行，才能更好發揮獨特的優勢，這也符合總書記在講話中提到的兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。



徐韜表示，無論當前兩岸的情況如何，民間的交流特別是青年之間的交流不能斷，必須要加大力度，不斷擴大的影響力和範圍。而自己作為海淀區海外聯誼會和青年會的委員，也會把像自己這樣子的兩岸青年交流合作及其成果持續地傳遞下去，讓“好故事”不斷復制、生根，在每一個人身上都能夠發生，也正如總書記在會見時提到的，“歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢”。



“中國大陸是兩岸青年發展最好的搖籃，最好的土壤，而且來到大陸之後，我常常講，不跨過台灣海峽，你永遠不知道世界有多大。而我也打從心底相信，衹有我們兩岸青年攜起手來，才能夠在世界的舞台上創造更美好的未來。”徐韜最後說道。



