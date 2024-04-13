在京台青：堅定自己為兩岸和平做貢獻的初心

台青蘇雍俊（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月13日電（記者 李子寧）“同心同行”京台青年座談會12日在北京舉行，18名來自北京高校的大陸和台灣同學以及在京發展的台灣青年代表重溫了習近平總書記會見馬英九一行時的重要講話精神，分享了學習收穫。在京就業的台青蘇雍俊表示，自己對於馬英九先生的民族情懷非常感動，更加堅定了自己要為兩岸的和平做貢獻的初心。作為一名在陸台青，希望能夠在自己的影響下，有更多的台灣青年來到大陸追夢、築夢、圓夢。



蘇雍俊表示，2016年馬英九先生在台灣東吳大學交流時談到了南海爭議問題，當時馬先生說不會做對不起祖宗的事，讓他印象非常深刻也非常感動，之後自己也來到祖國大陸求學、實習和工作，馬先生此次帶團交流，讓自己更加堅定要為兩岸的和平做貢獻的初心。



蘇雍俊說，作為台青，來到大陸從學習到工作，從逐夢到圓夢，從成長到成才，一步一步的在這裡落地生根，逐步發展，也非常高興能夠見證祖國大陸的高速發展。他還表示，很開心通過自己的親身經歷和馬英九先生此次參訪，讓很多台灣朋友對祖國大陸有了更多的興趣，因此希望有越來越多的在台灣的青年也能夠來到大陸，與大陸青年一起同心同行，攜手為兩岸的民族復興貢獻青春的力量。



蘇雍俊還說，由於島內媒體的錯誤宣傳，台灣青年對大陸有著很多的誤解，但是兩岸同根同源、同文同種，很多事情都是可以商量的，只要他們願意來大陸走一走看一看，其實就能夠破除很多的偏見或者是錯誤認知，也能夠感受到兩岸同胞之間實實在在的親情與溫暖。自己也建議他們可以先“登陸”走走看看，再到大陸求學就業，從“登陸”到融入，從逐夢到圓夢，一步一腳印向前，相信會有更多的體驗和收穫。

