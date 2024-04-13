中評現場：白雲堂藝術硏究會會友書畫展開幕

白雲堂藝術研究會第一屆會友書畫展開幕典禮。（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）白雲堂藝術硏究會第一屆會友書畫展——白雲出岫香江情12日在香港大會堂舉行開幕典禮。書畫展即日起至4月15日在香港大會堂高座7層展覽館展出。



香港故宮文化博物館館長吳志華，中國美術館前書記錢林祥，香港書畫文玩協會會長趙東曉，香港水彩畫研究會會長沈平，香港東方書畫會會長梁君度，香江印社社長鄧昌成，中華書畫藝術研究會理事長陳合成，加拿大聯邦藝術家協會會員梁進青，白雲堂藝術研究會會長黃湘詅等主禮展覽開幕儀式。



黃湘詅現任白雲堂藝術研究會會長，是“渡海三家”之一國畫大師黃君璧先生幼女。黃君璧與張大千、溥心畬同稱“渡海三家”。黃湘詅自幼隨侍父親耳濡目染，奠定了繪畫基礎，展現出個人獨特的繪畫風格，尤以山水及熊貓特異畫風聞名於兩岸的藝術家。黃湘詅一直致力於推廣兩岸中國水墨藝術交流、美術教育及公益慈善活動，並肩負黃君璧先生“白雲堂藝術”傳承的責任。



據介紹，此次書畫展旨在展示過去一年白雲堂藝術研究會的會友和同學們，在互相激勵和交流下努力鑽硏水墨畫和書法取得的成果，期望推動水墨畫的普及化，拓展水墨的未來視野與疆界，以嶄新的角度弘揚中國傳統文化與藝術。主辦方表示，展覽共展出超過100幅作品，其中23位參展者為黃湘詅指導的學生。作品展現的山水白雲，融合了自然景觀的美感與畫家的獨特視角，充分展現了畫家的才情智慧和技法。白雲堂藝術研究會期望透過舉辦這次展覧，進一步激勵會友和同學們的初心，繼續昂首向上，傳承中國水墨畫藝術。



開幕典禮上，香港東方書畫會會長梁君度表示，“白雲深處有人家”，有雲的地方就有人，這是白雲堂第一次在香港舉辦會友畫展，希望觀眾們感受到畫中的意境。

