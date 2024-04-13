黃湘詅答中評：文化是最大的安定力量

白雲堂藝術研究會會長黃湘詅（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）白雲堂藝術研究會會長、國畫大師黃君璧先生幼女黃湘詅12日在香港接受中評社記者採訪時表示，文化是最大的安定力量，中華五千年的文化傳承和交流無形之中帶動了真正的融合、真正的美好的發展。她說，在籌辦書畫展的過程中，自己就真正感受到了兩岸三地的文化的力量。



白雲堂藝術硏究會第一屆會友書畫展——白雲出岫香江情12日在香港大會堂舉行開幕典禮。書畫展即日起至4月15日在香港大會堂高座7層展覽館展出。展覽共展出超過100幅作品，其中23位參展者為黃湘詅指導的學生。黃湘詅現任白雲堂藝術研究會會長，是“渡海三家”之一國畫大師黃君璧先生幼女。黃君璧與張大千、溥心畬同稱“渡海三家”。黃湘詅自幼隨侍父親耳濡目染奠定了繪畫基礎，展現出個人獨特的繪畫風格，尤以山水及熊貓特異畫風聞名於兩岸的藝術家。黃湘詅一直致力於推廣兩岸中國水墨藝術交流、美術教育及公益慈善活動，並肩負黃君璧先生“白雲堂藝術”傳承的責任。



黃湘詅對中評社記者介紹，白雲堂是父親黃君璧的一個堂名。白雲堂藝術研究會在香港成立一年多以來，許多來自兩岸三地的同學一起在這個平台把白雲堂藝術繼續弘揚下去。“一周年之後，我們協會兩岸三地的很多藝術家、老師、前輩共襄盛舉，像交一份功課成績單一樣，大家一起交流，共同做一個這樣的聯展是非常有意義的。”



黃湘詅介紹，參與展覽的她的學生來自台灣、香港和北京、上海等不同地方。“台灣同學大概有六七個人，他們昨天就到了香港，他們的作品也在這裡展覽，還來了很多台灣的朋友觀展。”

