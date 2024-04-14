盧信吉：美日菲串聯針對性強　東亞陷困境

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月14日電（記者 方敬為）美國、日本、菲律賓12日首次舉辦三國峰會，日本首相岸田文雄並公開稱中國是最大的戰略挑戰。中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，美國基於對中戰略，再強化島鏈功能，日本、菲律賓則出於各自利益考量，選擇配合美國，但針對性過強，或導致中方也須有所因應，東亞區域恐怕陷入安全困境，稍有不慎衝突就會一觸即發。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，現任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



美國總統拜登4月12日在華府與日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行首次三邊峰會，會後發表聯合聲明，宣布3國為和平安全而結為夥伴，將強化海上協作，並重申台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素。普遍認為是針對中國而來，美日菲三邊可能發展軍事及安全相關聯盟，成為“四方對談”（QUAD）和“美英澳安全協議”（AUKUS）之後，另一個美國主導的印太戰略組織。



針對美日菲串聯，盧信吉表示，從大國戰略層次的看，美國過去一段時間以來，自從拜登政府上台之後，重新拉攏盟國之間的合縱連橫，尤其將東亞盟國收攏進去所謂的民主陣營，包括CHIP 4、AUKUS、QUAD、美日韓、美日菲這樣的連接，整體路線和方針非常明確，就是針對中國。



盧信吉說，值得注意的是，日本、菲律賓等中小型國家選擇在戰略上配合美國，其實中小型國家在國家利益的發展上，首先需要考慮如何連接大國戰略，配合大國戰略後獲取本國利益是所有中小型國家不變的國家戰略方式。這些國家之所以選擇靠向美國，某種程度是感受到中國的影響力上升，確實在安全上產生壓迫，加上日、菲國內對中國的好感度偏低，導致執政者須有所回應。

