仁愛礁爭端　中方批菲方沒遵守“君子協定”

中評社北京4月12日電／據中國駐菲律賓大使館：



問：4月10日，馬科斯總統稱他對菲前政府通過秘密協議損害菲領土主權和主權權利感到震驚。11日，杜特爾特前總統表示，中菲曾就管控仁愛礁局勢達成口頭協定，雙方同意維持現狀，菲方不向“坐灘 ”軍艦運送建築材料用於維修加固，以避免衝突，有關協定有約束力，但不涉及各自主權立場。請問杜特爾特政府時期中菲雙方是否確曾就仁愛礁問題達成“君子協定”？菲本屆政府上台後，中方是否與菲方商談過新的內部諒解？



答：中方在仁愛礁問題上的立場是一貫的、明確的。仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。



1999年5月，菲律賓派“馬德雷山”號軍艦在仁愛礁非法“坐灘”。中方當即提出嚴正交涉，要求菲方立即拖走該軍艦。菲方多次明確承諾盡快拖走軍艦，但至今仍未兌現。菲方派軍艦在仁愛礁長期非法“坐灘”，侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條“關於不在無人島礁採取居住行為”的規定。中方要求菲方信守承諾，盡快拖走“馬德雷山”號。



過去25年，中方出於人道主義對菲方向仁愛礁非法“坐灘”軍艦運送食品和水等必要生活物資作出臨時特殊安排，但堅決反對菲方運送大量建築材料，絕不接受菲方維修加固“坐灘”軍艦將其變成永久設施，以達到非法永久占領仁愛礁的企圖。為管控仁愛礁局勢，杜特爾特政府時期，中菲雙方通過對話協商達成“君子協定”，有效維護現地局勢和平穩定。菲本屆政府初期，雙方繼續遵照“君子協定”處理仁愛礁問題。但自2023年2月起，菲方不再遵守“君子協定”，矢口否認雙方曾達成有關協定，並且在海上肆意侵權挑釁。這就是導致過去一年仁愛礁爭端不斷的原因。



儘管如此，中方仍堅持在各層級與菲方保持溝通，努力尋求管控仁愛礁局勢的有效辦法。為此，去年9月中方曾邀請菲總統對華特別事務特使赴華就仁愛礁局勢管控進行磋商，今年初又與菲方商談達成管控仁愛礁局勢的“新模式”。但菲方無視中方的善意和誠意，屢次背信棄義、出爾反爾，違背自身承諾，執意向仁愛礁非法“坐灘”軍艦運送建築材料，企圖建設固定設施和永久哨所，以實現對仁愛礁的永久占領。中方只能採取一切必要措施，堅決維護自身領土主權和領土完整。



中方再次敦促菲方重信守諾，遵守共識，停止挑釁，回到對話協商的正軌上來，與中方相向而行，共同努力，妥善管控仁愛礁局勢，維護南海和本地區來之不易的和平穩定。