中評關注：賴清德小圈圈用人　派系搶官位

賴清德任命的“內閣”名單中，多是從自己小圈圈找人。（中評社 資料照） 中評社台北4月13日（記者 黃筱筠）賴清德新政府“內閣”人事陸續發布，多是賴信任與新潮流“南流”人馬，陷入小圈圈用人疑慮。民進黨其它派系放話、覬覦所在多有，包括“正國會”反彈與傳出謝長廷爭取“司法院長”傳言，都是搶官位所產生的放話效應。



賴清德延攬卓榮泰、鄭麗君擔任“行政院”正副院長，卓任命秘書長龔明鑫、“政院”發言人陳世凱之後，卓榮泰近日每隔幾天就公布一波“內閣”名單。



昨天公布“內政部長”由新系前“立委”劉世芳出任、“交通部長”由現任“行政院秘書長”李孟諺出任、“法務部長”由台北地檢署檢察長鄭銘謙升任、“教育部長”由中山大學校長鄭英耀出任、“文化部長”由作家小野本名李遠出任。



另已曝光，但未宣布的名單有，前“立委”陳金德接任公共工程委員會主委、“總統府”秘書長林佳龍接任“外交部長”、“國安會秘書長”由現任“外交部長”吳釗燮轉任、“國安局長”蔡明彥留任、陸委會主委由現任海基會副董事長邱垂正擔任，加上傳言謝長廷有意擔任“司法院長”等。



這些新人事多與賴清德擔任台南市長、陳菊擔任高雄市長時期人馬有關聯。過去新潮流分為北流與南流，這次名單中以過去親近陳菊與賴清德的南流人馬為主，不只是新系，主要還限縮在“南流”。



包括已經確定出任“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺以及“教育部長”中山大學鄭英耀，以及傳言的陳金德等人，加上民進黨“立法院”不分區“立委”洪申翰、沈伯洋等，黨團幹事長吳思瑤等主要對外發言系統，都逐漸形成“新賴系”。

