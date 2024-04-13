台企聯李政宏；習馬二會帶來積極正面訊號

台企聯會長李政宏。（中評社 資料照） 中評社新竹4月13日電（記者 盧誠輝）針對習馬二會，全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱：台企聯）會長李政宏接受中評社訪問認為，習馬二為兩岸帶來積極正面的信號，應可逐漸排除所有的內外部障礙，讓同是中華民族的兩岸同胞，共創民族的偉大復興，共享民族的綿長福祉。



李政宏，中興大學財稅系學士，現任上海冠龍閥門機械有限公司董事長，歷任明冠造機企業股份有限公司總經理、上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長、中國建築金屬結構協會給水排水設備分會副會長、上海市台灣同胞投資企業協會會長、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長，2019年當選台企聯會長，成為台企聯最年輕的會長，去年5月順利連任。



李政宏表示，他相當樂見兩岸能多交流與交往，特別是像馬英九這樣具有影響力的人士，而且這次又有不少未曾到過大陸的台灣青年隨行，跟隨馬英九一起到廣州緬懷先烈，前往西安祭祖慎終追遠，落腳北京故宮感受中華文化的薰陶，同時也和大陸學生座談彼此交換意見，都非常有利於兩岸消除歧異，減少誤解，也對增進兩岸的融合發展有很大的助益。



他認為，兩岸的未來在青年，希望這樣影響深遠的交流和交往能常常舉辦。因為他對兩岸融合發展特別期待，希望兩岸融合能越走越深、越走越細、越走範圍越大，特別是兩岸人民本來就是一家人，大家都是兄弟，如果兩岸能更融合發展，透過彼此的大交往來消除歧義，都能對未來兩岸和平發展有很大的幫助。



李政宏說，猶記得2015年首次新加坡習馬會時萬眾矚目，國際媒體高度關注，而當時兩岸正處於大交流與大交往的狀態，經貿往來密切，民眾情感交流熱絡，兩岸一片欣欣向榮的景像。

