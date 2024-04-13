廖小娟：日本站隊美國點線面三層次影響

台灣大學政治系副教授廖小娟。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月13日電（記者 楊騰凱）針對日本對外的積極作為，台灣大學政治系副教授廖小娟分析，如今日本被拔擢為美國的全球安全夥伴，其防衛能力獲得巨大提升，這可能使中國、朝鮮也必須跟著強化自己，造成東北亞的安全困境。而日本努力與美國站在一起，也是為了把美國留在印太，否則美國選後如果又把重心放回自身，東亞局勢可能會向中國傾斜。



日本首相岸田文雄正在美國華府訪問，參與美國總統拜登作東的美日菲峰會。



廖小娟指出，此次美日峰會後，對區域形勢帶來“點、線、面”三種層次的影響。點的方面，日本防衛能力獲得巨大提升，且主動地位獲得加強。在線的方面，日本成為美日澳、美日韓、美日英、美日菲等三角關係的新節點，減少網絡崩壞的可能性。面的方面，日本被拔擢為美國的全球安全夥伴，日本可能會被帶入北約、太平洋島國、東協國家等架構。



廖小娟為美國南卡羅來納大學政治學博士，專長領域包括國際衝突、國際關係理論、外交政策與決策分析、東亞區域研究、中美日關係。廖小娟現為台灣大學政治系副教授。



“國策研究院”12日舉行“台灣關係法45周年、馬英九訪中與美日菲峰會”座談會，第二場次為“美日安保條約升級、台海與區域安全變化”，廖小娟擔任引言人，發表對此次美日峰會的分析。



廖小娟表示，針對美日元首峰會之後對東北亞局勢的分析，也包括對整個印太地區的影響，她是認為，對這次美日峰會的結果，包括相關聯合聲明，以及日本首相岸田文雄在美國國會演說的相關稿件來看，至少會對東北亞、印太地區帶來“點、線、面”三種層次的影響。在“點”的層次方面，對日本而言，如果聯合聲明中所有計劃都被落實，日本的防衛能力將獲得巨大提升，反擊、對峙的能力獲得加強，這是影響東北亞局勢的重點。



廖小娟指出，而且日本在美日同盟中的地位也獲得加強，今天不只是配合美國而已，日本自己也能獲得一定的主動性，甚至可以製造軍火產業支持美日同盟，還有美日同盟指揮的升級，這對日本以及東北亞來講，是最大的亮點所在。

