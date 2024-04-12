14部門發文以舊換新釋放萬億級消費市場需求

中評社北京4月12日電／推動汽車換“能”、家電換“智”、家裝廚衞“煥新”——商務部等14部門印發的《推動消費品以舊換新行動方案》12日對外發佈，提出加大財政金融政策支持力度、完善廢舊家電回收網絡、優化家居市場環境等22條措施舉措。



新華社報導，為推動設備和消費品更新換代，中國部署了“1＋N”政策體系。“1”是今年3月國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動。“N”就是各領域的具體實施方案，由商務部牽頭制定的推動消費品以舊換新行動方案就是其中之一。



汽車、家電以及家裝廚衞等消費品以舊換新，涉及千家萬戶，關係美好生活品質，備受各界關注與期待。



對企業來說，消費品以舊換新意味著巨大的市場空間。



方案提出，力爭到2025年，實現國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，高效節能家電市場佔有率進一步提升；報廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。



當前，距上輪推動全國範圍消費品以舊換新工作已近15年，按照大家電10年左右使用年限測算，更新需求進入集中釋放期。國家發展改革委預估，汽車、家電更新換代需求在萬億規模，再加上回收循環利用，市場空間非常巨大。



對百姓而言，消費品以舊換新有利於美好生活品質的提升。



如今，走進家電市場，空調可以自清潔，冰箱不再結霜，馬桶圈自動加熱，燈具沒有頻閃，各類智能家電令人眼前一亮。前來體驗的消費者不禁感慨：“好似換了一種新生活！”

