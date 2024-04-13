剛訪美即訪陸 夏立言穿梭大小兩岸親美和陸

國民黨副主席夏立言在華府談兩岸關係和台美關係 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓4月12日電（記者 余東暉）即將結束十天訪美行程的中國國民黨副主席夏立言12日在此間宣佈，他將於4月中下旬前往大陸訪問，參加祭祀夏禹的文化活動。為了實施國民黨的“親美友日和陸”政策，夏立言正穿梭於太平洋兩岸和台海兩岸之間。



夏立言一行4月4日到13日訪問美國。他12日上午在華府接受媒體訪問時表示，此行主要是為了看望國民黨支部工作人員，感謝僑胞的支持，並到華府見智庫和行政部門的“一些老朋友”，參加學術性活動。“其實是很單純的一個目的”。對於被外界熱議的智庫“兵推”活動，夏立言以這是閉門活動為由，不願多談。



對於馬英九剛進行的第二次大陸之行，夏立言表示，國民黨從一開始就認為是加分，因為國民黨一向支持任何有助於兩岸穩定和平的對話溝通管道。馬英九上次訪陸已經百分之百地呈現出來，這次去也一樣。馬英九帶了大九學堂的年輕人去，增加雙方年輕人的互動跟增進台灣青年對中國大陸和兩岸事情的瞭解，對於未來都有助益，所以國民黨很樂見馬英九到大陸去訪問。



馬英九訪陸之後，國民黨主席朱立倫是否也有意訪陸？夏立言表示，目前沒有這樣的規劃。