快評：習近平重要涉台講話　至少有六重點

中評社快評/中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行時發表的重要涉台講話，內涵非常豐富，可以從多個不同角度進行解讀和評論，其中至少有六個重點需要理解和把握。



第一，強調兩岸同胞都是中國人，兩岸同屬一個國家、一個民族是基本事實；只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家里人的事先接觸交流起來，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。



第二，強調要堅決反對“台獨”和外來干涉，中華民族的命運要牢牢掌握在中國人自己手中。



第三，強調要以中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。



第四，強調大陸會率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞利益更多、福祉更實、未來更好。



第五，強調中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園，兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。強調大陸將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。



第六，強調青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年好，兩岸未來才會好；重申歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇，希望兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒，為實現民族復興貢獻青春力量。

