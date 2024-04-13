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土耳其航班因炸彈威脅警報緊急降落羅馬尼亞
http://www.CRNTT.com   2024-04-13 10:18:58


　　中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，土耳其NTV電視台當地時間4月12日報導稱，土耳其航空一架從華沙飛往伊斯坦布爾的航班因炸彈威脅警報，緊急降落在羅馬尼亞布加勒斯特。

　　報導稱，該航班機型為波音737－800，航班號為TK1766，於當地時間19時從華沙起飛，在接近羅馬尼亞領空時收到炸彈威脅警告，於21時41分緊急降落在布加勒斯特亨利·科安德國際機場。

　　機上共有158名乘客，在飛機降落後乘客均已被疏散。當地警已對該飛機客艙和貨艙展開搜索和調查。

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