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美國得州公共安全部辦公樓遭車輛衝撞
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2024-04-13 10:18:50
中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，美國得克薩斯州公共安全部官員當地時間12日表示，一輛大貨車當天撞入該部門位於布倫納姆市的辦公樓，造成1人死亡、13人受傷。
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