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美國防部官員稱美在中東地區加強防禦能力
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2024-04-13 10:18:33
中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，當地時間4月12日，美國福克斯新聞網援引美國防部官員的消息報導，美國正在向中東地區調動“更多資產”，旨在“加強地區威懾力並加強對美軍的保護”。
同日，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比也對記者表示，美方認為“伊朗的潛在威脅是真實可信的”，美國正在密切關注，目前美國的重點是保持與以色列的溝通，同時“確保以色列擁有所需的東西並且能夠保護自己”。
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