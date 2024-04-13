歐盟理事會批准“歐7”排放標準

中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，當地時間4月12日，歐盟理事會批准“歐7”機動車排放標準。



此前，歐洲議會和歐洲聯盟成員國談判代表已就“歐7”機動車排放標準達成一致。



據悉，新的標準不僅涵蓋氮氧化物等汽車尾氣排放物，還將首次引進對刹車和輪胎磨損所產生超細顆粒物的排放限值。這意味著電動車和氫動力車也將被納入“歐7”排放標準。