【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴西南部發生多車連環相撞事故 致2人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-13 10:18:08
中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，當地時間4月12日凌晨，巴西南部巴拉那州中部發生一起6車連環相撞事故，造成2人死亡、2人受傷。
據巴西聯邦公路警察介紹，涉事車輛包括3輛卡車和3輛汽車，2名死者分別是卡車司機和汽車司機。事故發生的具體原因仍在調查中。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
“今日中國”藝術周走進巴西
(2024-04-05 15:10:55)
國家電網簽下巴西史上最大輸電特許權項目
(2024-04-05 14:59:03)
書贊桉諾集團舒勒卡：不可錯過的重要市場
(2024-04-02 11:16:56)
馬克龍訪問巴西 修補兩國關係
(2024-03-29 11:46:12)
第七屆進博會推介會在巴西舉辦
(2024-03-24 14:39:42)
巴西東南部暴雨造成至少12人死亡
(2024-03-24 13:58:57)
巴西東南部暴雨造成至少12人死亡
(2024-03-24 11:11:43)
巴西今年以來登革熱病例數超200萬
(2024-03-23 13:43:46)
巴西央行下調基準利率至10.75%
(2024-03-21 14:43:55)
福建人大代表團訪巴西中國和平統一促進會會館
(2024-03-21 12:03:18)