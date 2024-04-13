巴西南部發生多車連環相撞事故　致2人死亡

中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，當地時間4月12日凌晨，巴西南部巴拉那州中部發生一起6車連環相撞事故，造成2人死亡、2人受傷。



據巴西聯邦公路警察介紹，涉事車輛包括3輛卡車和3輛汽車，2名死者分別是卡車司機和汽車司機。事故發生的具體原因仍在調查中。