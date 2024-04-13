俄羅斯成功試射一枚洲際彈道導彈

中評社北京4月13日電／據新華網報導，俄羅斯國防部12日說，俄軍當天成功試射一枚機動陸基洲際彈道導彈，結果證實了俄羅斯導彈在保障國家戰略安全方面的高度可靠性。



根據俄國防部網站發布的消息，俄羅斯戰略導彈部隊12日在位於俄西南部阿斯特拉罕州的卡普斯京亞爾靶場成功試射了一枚機動陸基洲際彈道導彈。



俄國防部說，本次發射是在先進導彈系統國家測試框架下進行的。發射任務圓滿完成，結果證實了俄羅斯導彈在保障國家戰略安全方面的高度可靠性。