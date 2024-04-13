厄瓜多爾發生槍擊事件　已致5人死亡

中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，當地時間4月12日，根據當地媒體報導，厄瓜多爾瓜亞基爾11日晚發生槍擊暴力事件，造成5人死亡，其中包括1名未成年人。



當晚，至少10名武裝人員乘坐汽車和摩托車抵達瓜亞基爾南部一公園後，近距離向人群掃射，其中3人當場死亡，2人在送醫後死亡。



槍擊事件發生後，特種部隊以及刑事調查人員抵達現場進行處理。這是厄瓜多爾於8日結束緊急狀態後發生的第一起嚴重暴力事件。截至目前，官方尚未就此事件發布通報。