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馬爾代夫將用人民幣進口結算
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2024-04-13 10:17:28
中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，據馬爾代夫媒體4月12日報導，馬爾代夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾代夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。
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