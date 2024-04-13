】 【打 印】 
馬爾代夫將用人民幣進口結算
http://www.CRNTT.com   2024-04-13 10:17:28


　　中評社北京4月13日電／據央視新聞報導，據馬爾代夫媒體4月12日報導，馬爾代夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾代夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：