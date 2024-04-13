港AI超算中心首階段最快年內完成

圖：陳茂波聽取人工智能的最新發展。 中評社北京4月13日電／據大公報報導，近年AI（人工智能）發展蓬勃，已成為將主導未來經濟的重要因素，業界甚至認為：“得AI者就能得天下”，加上AI應用縱深發展，如何趕上這個熱潮，關乎各地經濟前景。因此，各地爭相建設人工智能超算中心，而香港首座“人工智能超算中心”首階段最快今年推出，將令香港有力在相關領域保持競爭力，從而吸引更多業界來港發展，有助推動香港朝創科中心發展。



現時數碼港正積極籌備設立人工智能超算中心，預計首階段設施最早於今年下半年啟用，待數碼港第五期擴建工程完成後，超算中心第二階段的設施最快可於2026年初，提供每秒浮點運算三千千萬億次的算力。對於有關中心對香港的影響，德勤報告指出，創新科技在當今全球布局中起著關鍵作用，建立人工智能超算中心將有助於將香港打造成為數字經濟世代的科技領先者，顯著提升香港在鄰近城市間的區域競爭力。



應對本地超算算力不足和資源分散以致限制科研發展的問題，人工智能超算中心將可以作為催化劑，加速複雜科研的進行，促進跨學科合作，實現科學和人工智能研究的重大突破。



促進生命健康科技等創新



報告認為，人工智能超算中心有望促進生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造等重要領域之間的創新，產生跨領域合作的協同效應。人工智能超算中心亦將推動專業技術的發展，例如計算機科學、數據分析和機器學習，更可配合國家的“十四五”規劃，為香港締造一個理想的創科環境作出貢獻。