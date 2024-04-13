港加速開拓數字經濟　需強化自身優勢

上圖：陳茂波表示，要加強香港數字基礎建設。下圖：一連兩日的“2024數字經濟峰會”昨隆重開幕，預計吸引多達40個國家或地區，逾4000人次參與。 中評社北京4月13日電／據大公報報導，近年香港銳意建設為國際創新科技中心，且成果豐碩。財政司司長陳茂波指出，數字經濟領域已成為全球經濟發展的新動力，香港要加速行動保持領先優勢，今年核心工作是成立數字政策辦公室，制定和實施有效數字政策，又提及香港首座“人工智能超算中心”首階段最快今年推出。業界指出，全球爭相發展人工智能，中心可為推動香港科研和產業發展提供足夠算力，令香港在相關領域具足夠競爭力，推動香港成為國際創新科技中心之路愈走愈近。＼大公報記者 李信（文） 林良堅（圖）



近期香港盛事活動不斷，一連兩日的“2024數字經濟峰會”昨開幕，預計吸引多達40個國家或地區，逾4000人次參與。主禮嘉賓包括：中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新寧、國家互聯網信息辦公室副主任王崧、中國互聯網發展基金會理事長王秀軍，還有阿里巴巴、華為、香港金管局、泰國中央銀行、螞蟻集團、羅兵咸永道等代表。



中國數字經濟規模逾50萬億



陳茂波表示，數字經濟已成為世界經濟發展的新動力，現時中國處於領先地位，根據最新預測，內地數字經濟規模去年突破50萬億元人民幣，佔GDP逾四成。為了捕捉相關機遇，陳茂波透露，由他擔任主席的數字化經濟發展委員會早在兩年前成立，並於今年2月就香港如何在數字經濟時代進一步發展，提出12項核心建議，主要圍繞5大範疇，包括加強香港整體數字政策、加強香港數字基礎建設、促進低成本計算、加快數字轉型，及制定可持續的人才策略。



談及香港優勢，他表示，在“一國兩制”下，香港可以同時接收到內地及國際的數據分享，國際數據交易或成為新的驅動力，現在正打造跨境數據流動程序，並希望鼓勵公共和私營部門開放更多數據，當局正研究發展國際數據交易產業。



初創企業靜音科技聯合創辦人兼行政總裁陳書宇亦肯定特區政府的創新政策，特別是《香港創新科技發展藍圖》制訂發展，且各資助計劃亦發揮關鍵作用，有助科技初創企業將研發成果商品化，亦為有潛力的大學初創企業，提供與私人投資一比一的資金配對，促使很多大學的好技術走向市場，相信假以時日，香港創科發展將開花結果。

