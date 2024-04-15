曹小衡答中評：青年是推動兩岸關係的生力軍

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡（中評社資料照） 中評社香港4月15日電（記者 袁曉麥）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行。南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡教授在接受中評社專訪時表示，習近平總書記在這次會面中多次提及青年，充分肯定了兩岸青年在推動兩岸關係和平發展方面的重要作用。同時，習總書記對兩岸青年更是寄予厚望，在講話中鼓勵兩岸青年共同參與到中華民族偉大復興的歷程之中，“兩岸青年必將大有可為，也必定大有作為。”



曹小衡認為，在本次習馬會中，對青年群體的重視顯得尤為重要。習總書記和馬英九先生都在會談中強調了兩岸青年交流與合作的重要性。這不僅反映了他們對未來兩岸關係的期望，也是對青年力量在參與中華民族偉大復興進程中作用的肯定。“我們看到這次參與大陸之行的台灣青年，他們既是台灣校園裡非常優秀的學生代表，也是希望對大陸進行深入瞭解的台灣年輕一代的代表。因此，這些積極參與兩岸交流的青年就是未來推動兩岸關係發展、促進兩岸人文交流的重要生力軍。”他表示。



曹小衡說，習總書記在會議中提到，兩岸青年將扮演重要的角色，不僅在促進兩岸關係發展方面，更在實現中華民族偉大復興的長遠目標中，發揮著至關重要的作用。“習總書記強調了兩岸青年‘大有可為、大有作為’這一點，這表明對他兩岸青年的期望是極高的，認為他們是連接兩岸，推動發展的關鍵力量。”

