國九條出台　利好港股後市

中評社北京4月13日電／據大公報報導，為了加強監管防範風險、推動資本市場高質量發展，國務院時隔10年再度出台資本市場指導文件《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（下稱“國九條”）。中國證監會主席吳清表示，“國九條”更加有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。



當內地A股市場向好，港股表現也可以得到提振。“國九條”提及，拓展優化資本市場跨境互聯互通機制，拓寬企業境外上市融資渠道。分析認為，一方面可增加港股市場流動性，也可吸引更多內地企業選擇在香港發行新股上市。＼大公報記者 周寶森



這次是繼2004年、2014年“國九條”後，國務院再一次出台關於資本市場指導性文件。新“國九條”涵蓋範圍廣泛，包括加強對新股發行上市准入把關，建立中介機構“黑名單”制度；嚴格上市公司持續監管，強化上市公司現金分紅監管，推動一年多次分紅。



解決市場深層次問題



文件提到加大退市監管力度，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等惡意規避退市的違法行為；加強證券基金機構監管，推動行業回歸本源、做優做強；加強交易監管，增強資本市場內在穩定性；大力推動中長期資金入市，持續壯大長期投資力量；進一步全面深化改革開放，拓展優化資本市場跨境互聯互通機制，拓寬企業境外上市融資渠道，提升境外上市備案管理質效。最後是推動形成促進資本市場高質量發展的合力，大幅提升違法違規成本。“國九條”還分階段提出了未來5年、2035年和本世紀中葉資本市場發展目標。



吳清強調，針對去年8月以來股市波動暴露出來的制度機制、監管執法等方面的突出問題，及時補短板、強弱項，回應投資者關切，推動解決市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。



“國九條”的出台，充分體現中國對資本市場建設的高度重視。開源證券副總裁兼研究所所長孫金钜表示，這明確內地資本市場中長期的發展目標，對以資本市場自身的高質量發展，更好服務經濟社會高質量發展的大局，具有重要意義。孫金钜表示，“國九條”的一大亮點就是從進一步完善發行上市制度、強化發行上市全鏈條責任、加大發行承銷監管力度三方面發力。

