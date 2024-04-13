福建：助推全面構建親清政商關係

李強在福建調研（圖源：新華社） 中評社北京4月13日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，福建省晉江市紀委監委幹部和晉江市園區辦工作人員來到綠色高端面料整理微工業園，走訪不久前剛入駐園區的福建榮懋邦紡織科技有限公司，瞭解企業需求。“園區設有宜商環境觀察點，相關部門的幹部經常與我們溝通對接需求，推動解決堵點難點問題。”該企業負責人劉冬華表示，良好的發展環境、省心的配套服務，讓他對未來在晉江的生產經營充滿信心。



福建是民營經濟大省，民營經濟創造了全省約七成稅收、七成地區生產總值。省紀委監委深入貫徹落實習近平總書記關於構建親清政商關係的重要指示，緊扣省委實施新時代民營經濟強省戰略部署要求，出台《關於規範政商交往行為推動全面構建親清政商關係的意見》，並發布指導案例，進一步明晰政商交往邊界和底線，推動做到親而有度、清而有為，營造良好政治生態和營商環境。



“《意見》的出台，重在亮明原則，把鼓勵靠前服務的態度展示出來，激勵擔當作為，同時把紀法規定的底線要求梳理出來，防止紀律‘鬆綁’。”福建省紀委監委政策法規研究室有關負責同志介紹，對於實踐中不好把握的邊界問題，省紀委監委以具體情形為背景，通過指導案例的方式進行紀法評析。



為找准規範政商交往的監督著力點、落腳點，福建省紀委監委先後召開18場座談會，綜合運用實地走訪、委托調研、問卷調查等方式，廣泛征集2464條政商交往具體情形，經歸並整合、分類梳理，形成政務服務、商務活動、招標採購、用餐用車、聯誼交往等5類20個高頻情景，創新運用指導案例的形式，釐清模糊界限，闡明“什麼可為”“該如何為”“什麼不可為”，讓幹部消除顧慮、敢親善親。



不久前，廈門市集美區紀委監委黨風政風監督室主任陳娜真接到一名工信部門幹部的咨詢電話。原來，轄區一家民營企業在對生產線進行智能化升級時面臨技術瓶頸，該幹部對能否向該企業推薦公司提供智能化改造服務而心存顧慮。陳娜真隨即結合《意見》精神及指導案例予以解答，並就相關注意事項進行建議。“《意見》的出台，讓幹部與企業家交往更有‘底氣’，打消了想幹事怕犯錯、想服務怕被誤解的顧慮。《意見》明確，要激勵擔當作為，認真落實‘三個區分開來’，用好容錯糾錯機制，為敢親真清的幹部撐腰鼓勁，並且針對具體情況通過案例指導，對我們監督執紀來說，操作性更強。”陳娜真說。

