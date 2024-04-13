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湖南省工業和信息化廳廳長雷紹業接受審查
http://www.CRNTT.com   2024-04-13 13:08:32


雷紹業資料圖（圖源：新京報）
　　中評社北京4月13日電／據湖南省紀委監委消息：湖南省工業和信息化廳黨組書記、廳長雷紹業涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　（來源：中央紀委國家監委網站）

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