厄瓜多爾“闖館風波”還會鬧多大？

中評社北京4月13日電／據新華網報導，墨西哥外長巴爾塞納11日表示，墨西哥已正式就厄瓜多爾涉嫌違反國際法，向聯合國國際法院提起訴訟，要求暫停厄瓜多爾聯合國會員國資格。



此前，厄瓜多爾安全部隊強闖墨西哥駐厄使館，帶走在館內尋求庇護的厄前副總統格拉斯，震驚拉美各國，墨西哥、尼加拉瓜先後與厄斷交。墨方為何提起訴訟？厄方有何考慮？矛盾會否進一步激化？



墨方為何提起訴訟？



巴爾塞納在11日舉行的墨總統府新聞發布會上說，厄方行為對整個國際體系造成“無法彌補的傷害”，其中包括未經授權暴力進入墨方館舍、攻擊墨方外交人員。



巴爾塞納說，墨方在訴訟中要求國際法院判決並宣布厄方需對其違反國際義務的行為和對墨方造成的傷害負責；暫停厄瓜多爾聯合國會員國資格，直至厄方公開道歉並承認其違反國際法的基本原則和準則。



中國社會科學院拉丁美洲研究所研究員周志偉分析，墨西哥反應較大——在斷交後又提起訴訟，首先是因為強闖使館事件在外交場合不多見，“性質非常嚴重”。其次，墨西哥將於6月舉行大選，墨西哥總統洛佩斯希望借助在這一事件上的強硬立場，營造於其有利的選情，打造堅決捍衛國家主權的形象。



厄方當下有何考慮？



此次“闖館”事件的核心人物格拉斯，2013至2017年間兩度擔任厄瓜多爾副總統，是時任左翼總統科雷亞的左膀右臂。2017年，格拉斯遭腐敗指控，被時任總統莫雷諾撤銷政府職務，並於次年初自首。格拉斯因受賄、非法結社等罪名被判處數年有期徒刑。經過數次法庭裁決並憑借人身保護令，格拉斯於2022年11月獲假釋。去年12月，格拉斯以“擔心自己的安全和人身自由”為由前往墨西哥駐厄使館尋求庇護。

