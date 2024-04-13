市民：紙餐具吸水變軟　用餐不便

中評社北京4月13日電／據大公報報導，垃圾收費“先行先試”計劃自本月1日起推行之際，“走塑”新法例將於本月22日起實施。有市民表示，支持環保生活，認為“走塑”不像垃圾收費般，影響千家萬戶的日常生活，認為較能接受。有市民認為，紙質餐具容易吸水，不適合所有類型的餐食。



鰂魚湧居民梁先生表示，認同“走塑”新法例，但認為紙質飯盒、紙質飲管未必是適合的替代餐具，容易在用餐或配送途中吸收水分而黐住食物，容易發軟，影響用餐體驗。



中環有茶餐廳早前以垃圾收費為理由，提早向顧客收取每人一元“環保費”，有顧客一行六人便被收取六元。早前有網傳食肆為符合“走塑”新例，轉用非即棄塑膠餐具，向食客收取外賣餐具費，逐件計算，隨時一份外賣的收費增加六元。



丟棄膠餐具 反造成污染



北角居民黃先生表示，餐廳若因為“走塑”，收費多一、兩元，還可接受，但擔心有餐廳趁“走塑”實施，趁機“掠水”，外賣打包收費大幅加價。他說贊成環保，但像垃圾收費般要自費購買指定袋裝垃圾，認為不是環保表現。



觀塘居民劉先生表示，近期在三日內，向同一間餐廳點叫同一個套餐的外賣，但曾經有一天同時附送膠餐與竹木餐具，懷疑是餐廳將店內囤積的膠餐具“清倉”，擔憂新例實施可能有餐廳大量丟棄即棄膠餐具，反而造成污染。