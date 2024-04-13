中評社北京4月13日電／據大公報報導，香港首間中醫醫院明年底分階段投入服務，需要大量中醫人才。為此，香港與廣東省展開廣泛合作交流，通過“派出去”、“請進來”的方式，為香港培訓骨幹中醫師，並探索中西醫協作治療方式。



“派出去”，就是安排香港的中醫師北上進修。“大灣區進階中醫臨床培訓計劃”昨日啟動，未來2年內，香港將派遣100至200名本地資深中醫師到廣東，參加為期8個月的臨床培訓。“請進來”，則是將廣東省中醫院的優秀中醫師請到香港，在醫管局轄下醫院進行中西醫治療。廣東省中醫院已先後派出4批中醫師，為香港培訓了30多位人才。



在粵港醫療合作計劃中，廣東省中醫院扮演重要角色。廣東省中醫院建立於上世紀三十年代，是中國近代史上最早的中醫醫院之一，有“南粵杏林第一家”之譽。該院也是全國規模最大、競爭力最強的中醫院，總床位超過3600張，員工逾7700人，年服務患者連續20多年位居全國第一位。以去年為例，該院門診服務近800萬人次，住院患者為15萬人次。一言以蔽之，廣東省中醫院實力雄厚，臨床經驗豐富，由該院為香港培訓中醫臨床人才，是香港患者的福音。



香港市民對廣東省中醫院並不陌生。2022年香港疫情高峰期間，廣東派出“逆行勇士”南下馳援，其中不少醫護來自廣東省中醫院，該院院長張忠德出任領隊。廣東醫護與香港醫護並肩作戰，獲得香港患者的高度評價，也開闢了中西醫協作治療呼吸道疾病的新方法。在此過程中，兩地醫護加深瞭解，建立友誼，為未來的進一步合作打下良好的基礎。



合作是取長補短，互利互惠。香港醫療發達，西醫人才濟濟，醫療制度與國際接軌。廣東省中醫院與香港醫管局合作，可以說是強強聯手，可實現“1＋1大於2”的效果。雙方聯手探索中西醫協作治療新症，有助將中醫中藥推向國際，對全世界的患者都是好事。