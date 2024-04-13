“走塑令”循序漸進帶來的啟示

中評社北京4月13日電／據大公報報導，被稱為“走塑令”的管制即棄膠餐具措施首階段將於本月22日實施。環保署昨日公布適應期安排，在首6個月的適應期內，環保署將聚焦於教育、引導、協助業界適應新規則，提供替代品資訊。將來遇到違規現象，不會立即執法，而是以勸喻為主。從社會對“走塑令”反應平靜來看，有關政策應可順利落實，這與垃圾收費政策一波三折形成鮮明對比，為香港未來更有效推動環保政策提供借鑒。



塑膠污染的問題已經威脅到生態環境及人類健康，“走塑”近年已成為國際社會的共識，亦是大勢所趨，香港加入“走塑”行列順理成章。相關法例去年通過後，環保署為實施管製作好準備和部署。總的原則就是四個字：循序漸進。“走塑”分成兩個階段實施，首階段禁止食肆向顧客提供即棄塑膠餐具，如膠飲管、膠碟、刀叉等；禁止出售或派發即棄塑膠產品，如雨傘袋、酒店膠牙刷、膠梳、熒光棒等。到了次階段，禁止食肆提供膠杯和蓋、膠食物容器等。



為了讓業界適應新規則，環保署還作出6個月適應期安排。環保署將派出大量人員，走訪全港20000家中小型食肆、11000間零售店及1800家酒店，協助其適應新規則，並設立相關網站，為商家尋找膠具替代品提供諮詢。在適應期內，業界可盡快用完儲存的膠具，避免無謂浪費。適應期之後，若發現業界違規，不會立即執法，而是首先教育勸喻，屢犯不改者才會被罰。另一方面，次階段何時實施暫無定論，主要看市面上有沒有替代產品。當有了充分的替代產品，才會考慮進一步推進。



就輿情反應來說，市民對“走塑令”早有心理準備，處之泰然。大公報記者近日採訪不同業界，普遍表示“走塑”或會導致營運成本上升，但在可接受範圍之內。“走塑令”水到渠成，原因是多方面的。首先是社會有共識，市面上也有大量的替代品，成本只是比膠具貴一點，但不會對業界構成很大負擔和麻煩，可實現“無痛或少痛轉移”；其次特區政府循序漸進，安排了足夠的緩衝期，又以教育和勸喻為主，體現了實事求是的作風。對業界而言，“走塑令”成本不高、“痛”感低，又能為環保作貢獻，何樂而不為？



特別值得一提的是，環保署強調“走塑令”由供應方面控制，不針對市民，市民毋需憂心。相比之下，垃圾收費涉及千家萬戶，在政策理念上是以“懲罰”為主，感覺不好。特別是，香港是人口密集的地方，市民居住面積普遍狹小，在實施垃圾收費方面存在不少實際困難，加上垃圾分類回收等基本工作未做好，如果在條件不成熟之下急於求成，只會適得其反，這正是大家對有關政策信心不足的原因所在。

