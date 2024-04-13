格奧爾基耶娃連任國際貨幣基金組織總裁

中評社北京4月13日電／據新華網報導，國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會（下稱執行董事會）協調人12日發表聲明說，IMF現任總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃當選連任，將自2024年10月1日起開始第二個五年任期。



聲明表示，執行董事會通過協商一致的方式作出這一決定。4日，執行董事會協調人曾宣布，格奧爾基耶娃是下任總裁唯一候選人。



執行董事會稱讚格奧爾基耶娃在第一個任期內的領導力，稱她成功應對了一系列全球重大衝擊。聲明指出，格奧爾基耶娃領導IMF對這些衝擊採取了前所未有的應對措施，包括自疫情開始以來為90多個國家批准了3600多億美元的新融資，向IMF最貧困、最脆弱成員國提供債務救濟措施，並分配了相當於6500億美元的特別提款權（SDR）。



聲明表示，展望未來，執行董事會支持格奧爾基耶娃持續著重解決宏觀經濟和金融穩定問題，確保IMF繼續調整發展，以滿足所有成員國的需求。



格奧爾基耶娃1953年出生於保加利亞，擁有經濟學博士學位。1993年，她加入世界銀行擔任環境經濟學家，2008年被任命為世行副行長。2010年起，她先後擔任歐盟委員會委員和副主席，2017年回到世行出任首席執行官。



格奧爾基耶娃於2019年10月1日出任IMF總裁，將於今年9月30日結束五年任期。她是IMF自1944年成立以來首位來自新興市場經濟體的總裁。



